Жителя Дятьково ждёт суд за убийство сожительницы
Житель Дятьково, забивший до смерти сожительницу, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушает 38-летний житель города.
По версии следователей, вечером 24 декабря прошлого года пьяный мужчина в доме на улице Ворошилова поссорился со своей сожительницей из-за претензий по ведению хозяйства в доме. 38-летнюю женщину фигурант долго бил руками и пинал ногами. Потерпевшая умерла на месте происшествия.
Обвиняемый ждёт суда в СИЗО. Ему грозит до 15 лет колонии.
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