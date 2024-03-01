Жителя Дятьково ждёт суд за убийство сожительницы

Житель Дятьково, забивший до смерти сожительницу, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушает 38-летний житель города.

По версии следователей, вечером 24 декабря прошлого года пьяный мужчина в доме на улице Ворошилова поссорился со своей сожительницей из-за претензий по ведению хозяйства в доме. 38-летнюю женщину фигурант долго бил руками и пинал ногами. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Обвиняемый ждёт суда в СИЗО. Ему грозит до 15 лет колонии.