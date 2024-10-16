Жителя Фокина почти 10 дней ищут волонтёры

35-летнего Валерия Ермакова из Фокина почти 10 дней ищут волонтёры и полиция. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Дятьковском районе пропал Валерий Валерьевич Ермаков. 35-летний житель Фокино ушёл из дома ещё 7 октября. С тех пор о его местонахождении родные ничего не знают. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 163 см, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в зелёную спортивную кофту, тёмные брюки и синие кроссовки.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 (горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).