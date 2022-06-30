Жителя Клетни ждёт суд за смертельное ДТП

Пьяный водитель сбил пенсионерку.

50-летний житель посёлка Клетня предстанет перед судом за смертельное ДТП.

Авария произошла 6 декабря прошлого года возле дома № 33 по улице Заозёрной в Клетне. Подозреваемый за рулём «ВАЗ 21150» сбил на дороге 63-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка умерла от полученных травм.

Водитель был пьян. Это подтвердило освидетельствование.

Уголовное дело направлено в суд. Автомобилисту грозит до 12 лет колонии.

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