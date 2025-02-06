Жителя Клинцов обвиняют в серии краж из домов и квартир

Жителя Клинцов обвиняют в серии краж денег и имущества из домов и квартир. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о краже и мошенничестве. В преступлении обвиняют 32-летнего жителя Клинцов.
По версии следствия, с января по июнь 2024 года мужчина со своим знакомым проник в несколько домов и квартир в Брянске, Клинцах, Новозыбкове, селе Старая Гута Унечского района и посёлке Красный Завод Суражского района. Они взламывали окна при помощи отвёртки. Они похитили ювелирные изделия, деньги и другое имущество. Сумма ущерба составила почти 800 тысяч рублей.
А в феврале 2024 года фигурант взял в аренду игровые приставки, но похитил их. Ущерб собственникам превысил 100 тысяч рублей.
Ранее мужчина был судим за управление автомобилем в пьяном виде, кражу и хранение наркотиков.
Обвиняемый пояснил полицейским, что совершить преступления и поделить выручку ему предложил знакомый. В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.
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