Жителя Клинцов обвиняют в убийстве случайного знакомого
Жителя Клинцов обвиняют в причинении смертельных травм случайному знакомому. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В преступлении подозревают 35-летнего жителя города Клинцы.
По версии следствия, днём 29 апреля мужчина на улице поссорился со случайным знакомым. Он несколько раз ударил оппонента. Потерпевший упал на асфальт и умер на месте происшествия.
Фигуранту предъявили обвинение. Он находится под стражей.
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