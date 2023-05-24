Жителя Клинцов обвиняют в убийстве случайного знакомого

По версии следствия, днём 29 апреля мужчина на улице поссорился со случайным знакомым. Он несколько раз ударил оппонента. Потерпевший упал на асфальт и умер на месте происшествия.

Дорожные знаки Какие транспортные артерии региона отремонтируют в 2023 году? Смоленскую область в 2023 году ждёт масштабный дорожный ремонт. Всего будет отремонтировано около 400 км дорог. На каких участках ждать дорожных рабочих, где пройдёт ямочный, а где капительный ремонт, что будет с улицами Твардовского и Нормандия-Неман? Об этом и многом другом рассказал начальник департамента Смоленской области по

Летопись родного края В Смоленске подвели итоги и наградили победителей и призеров конкурса школьных музеев. Один из них занял второе место в ЦФО и получил сертификат на 300 тысяч рублей – награды смолянам вручил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Музей школы №33 в Смоленске всегда открыт для учеников – здесь не только проводят экскурсии, но и уроки для