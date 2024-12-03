Жителя Любохны обвиняют в причинении смертельных травм бывшей жене

Житель Любохны ждёт суд по обвинению в причинении смертельных травм бывшей жене. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. В преступлении обвиняют 37-летнего жителя Дятьковского района.

По версии следствия, 27 сентября 2024 года в посёлке Любохна мужчина узнал, что его приятель встречается с его бывшей женой. Он решил выяснить с ним отношения и договорился о встрече. По дороге на улице фигурант встретил бывшую жену. Они поссорились. Мужчина стал бить бывшую супруг руками, ногами и пластиковой бутылкой с пивом. 37-летняя женщина получила тяжёлые травмы и умерла до приезда скорой помощи.

Обвиняемый находится под стражей. У пары остались дети. Опеку над ними оформляет бабушка.