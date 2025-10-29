Жителя Почепа суд отправил в СИЗО за нападение с ножом на полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 28-летнего жителя Почепа.

По версии следствия, вечером 20 октября пьяный фигурант разбил окна в доме своего родственника. Тот вызвал полицию. На место происшествия быстро приехали стражи порядка.Злоумышленнику не желал ехать в отдел полиции. Он ударил кухонным ножом ударил сотрудника полиции по руке, причинив резаную рану.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.