Жителя посёлка Локоть обвинили в жестоком убийстве знакомой

Жителя посёлка Локоть заключили под стражу по обвинению в жестоком убийстве знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины. Стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении – 36-летнего безработного жителя Брасовского района.

По версии следствия, днём 19 октября в посёлке Локоть пьяный фигурант поссорился со своей знакомой. Он толкнул женщину в наполненный водой мелиоративный канал. Затем обвиняемый схватил потерпевшую за ворот куртки и удерживал её голову под водой, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.