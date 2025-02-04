Жителя Ростовской области обвиняют в убийстве брянца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит дело об убийстве. В преступлении обвиняют 60-летнего жителя Ростовской области.

По версии правоохранителей, 31 октября прошлого года фигурант распивал алкоголь в доме брата сожительницы в селе Карповка Выгоничского района. Мужчины поссорились. В ходе драке обвиняемый взял в раковине на кухне нож и ударил хозяина дома в грудную клетку. Потерпевший умер. Труп фигурант вынес во двор и засыпал ветками и листьями.

Обвиняемый признал себя виновным. Ему грозит до 15 лет колонии.