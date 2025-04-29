Жителя Рязани брянский суд отправил в тюрьму за кражу денег у пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и краже. На скамье подсудимых оказался 42-летний неработающий житель Рязани.

Днём 26 декабря 2023 года в квартиру 85-летней потерпевшей на улице Киевской в областном центре пришли фигуран с сообщницей. Они представились сотрудниками газовой службы. За якобы замену деталей газовой плиты они потребовали пять тысяч рублей. Мужчина запомнил место хранения денег. Улучив момент, когда потерпевшая вышла из комнаты, он похитил ещё 48 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к трём с половиной годам в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу.