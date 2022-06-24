Жителя Ржаницы суд приговорил к тюрьме за убийство жены

Женщина получила смертельный ножевой удар в грудь.

Жителя поселка Ржаница суд приговорил к семи с половиной годам колонии за убийство жены.

По версии следствия, пьяный обвиняемый поссорился со своей женой. Он дважды ударил супругу ножом в грудь. Он полученных травм женщина умерла на месте.

Суд приговорил виновного к семи с половиной годам в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.