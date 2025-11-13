Жителя Смоленщины суд отправил в колонию за убийство жителя Клетни

Жителя Смоленщины суд отправил в колонию на девять с половиной лет за убийство жителя Клетни. Об этом сообщили ли в региональной прокуратуре.

Суд Клетнянского района рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушал 74-летний житель Смоленской области.

Днём 12 июля 2025 года мужчина был в гостях у 86-летнего жителя посёлка Клетня. Мужчины распивали спиртные напитки. Между приятелями произошла ссора. Гость стал избивать хозяина дома металлической тростью, стеклянной бутылкой, тарелкой, руками и ногами. Потерпевший от полученных травм умер в больнице в тот же день.

Суд отправил виновного на девять с половиной лет в колонию строгого режима. Решение не вступило в законную силу.