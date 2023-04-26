Жителя Смоленской области брянский суд приговорил к тюрьме за сбыт наркотиков

Житель Смоленской области на восемь лет отправится в колонию за торговлю наркотиками и отмывание денег. Об этом рассказали в прокуратуре Брянской обалсти.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркоти и легализация денежных средств. На скамье подсудимых оказался 24-летний житель Смоленской области.

В феврале прошлого года мужчина пытался сбыть более 500 г мефедрона и около 2 кг PVP, сделав «закладки» в Брянска. За это он получил вознаграждение в криптовалюте на биткоин-кошелек и вывел деньги через платежный сервис на банковские карты.

Преступные действия пресекли правоохранители. Наркотики изъяли из оборота.

Суд приговорил виновного к восьми годам колонии и штрафом в 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.