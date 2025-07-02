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Жителя Стародуба суд оштрафовал за попытку подкупить полицейского

2025, 02 июля 09:33 Происшествия
Жителя Стародуба суд оштрафовал за попытку подкупить полицейского
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Жителя Стародуба суд оштрафовал на 6000 рублей за попытку подкупить полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд Стародубского района вынес приговор по уголовному делу о покушении на мелкое взяточничество. На скамье подсудимых оказался 48-летний житель Стародуба. Мужчину в нетрезвом состоянии на автовокзале задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. На фигуранта правоохранители составили административный материал за появление в состоянии опьянения в общественном месте. Полицейскому обвиняемый предложил взятку. Одну тысячу рублей он положил в лежавшую на скамье папку с административными материалами. Полицейский от денег отказался.

Суд оштрафовал виновного на шесть тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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