Жителя Стародуба суд оштрафовал за попытку подкупить полицейского

Жителя Стародуба суд оштрафовал на 6000 рублей за попытку подкупить полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Стародубского района вынес приговор по уголовному делу о покушении на мелкое взяточничество. На скамье подсудимых оказался 48-летний житель Стародуба. Мужчину в нетрезвом состоянии на автовокзале задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. На фигуранта правоохранители составили административный материал за появление в состоянии опьянения в общественном месте. Полицейскому обвиняемый предложил взятку. Одну тысячу рублей он положил в лежавшую на скамье папку с административными материалами. Полицейский от денег отказался.

Суд оштрафовал виновного на шесть тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.