Жителя Выгоничского района обвиняют в убийстве

Жителя Выгоничского района ждёт суд по обвинению в убийстве нового знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит дело об убийстве и краже. В преступлении обвиняют 36-летнего жителя Выгоничского района.

По версии следствия, 3 сентября мужчина познакомился с жителем Фокинского района Брянска около железнодорожного вокзала. Новый знакомый пригласил фигуранта к себе в квартиру в доме по улице Белорусской.

Во время застолья мужчины поссорились. Гость ножом ударил хозяина жилплощади в шею, туловище и конечности. Потерпевший умер на месте.

Уходя обвиняемый забрал из квартиры мобильный телефон и велосипед.