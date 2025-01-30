Жителя Жуковки суд отправил в колонию за попытку убить приятеля

Жителя Жуковки суд отправил в колонию на шесть лет за попытку зарезать приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство. Приговор выслушал жителя города Жуковка.

В ночь на 17 августа прошлого года пьяный мужчина в своей квартире в ходе конфликта напал на знакомого. Приятеля он семь раз ударил ножом в различные области тела. Раненый мужчина успел убежать на улицу. Там прохожие вызвали скорую помощь. Благодаря этому потерпевший остался жив.

Суд приговорил виновного к шести годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.