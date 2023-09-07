Ранее судимого жителя Жуковки ждет суд за убийство знакомого, избиение женщины и уклонение от надзора. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи направили в суд уголовное дело о причинении смертельных травм, побоях и уклонение от адмнадзора. В преступлениях обвинили 42-летнего жителя Жуковки.

По версии следствия, 20 мая мужчина пил в компании приятелей. С одним из них у фигуранта произошел конфликт. Обвиняемый жестоко избил знакомого. Досталось и женщине которая попыталась вступиться за потерпевшего. Избитый мужчина умер на месте происшествие.

Фигурант уже ранее совершал тяжкие преступления. Он вышел из тюрьмы в январе. Но не встал на учет по месту жительства в полиции для административного надзора.

Уголовное дело рассмотрит Жуковский районный суд.