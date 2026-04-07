Жителю Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД

2026, 07 апреля 10:38

Жителю Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска обнаружили в социальной сети фотографию с нарушением Правил дорожного движения водителем иномарки GWM TANK. Стражи порядка выяснили, что машина принадлежит 62-летнему жителю областного центра.

Инспекторы составили на водителя административные материалы за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками и с тонировкой стекол, не соответствующей требованиям технического регламента. Нарушителю грозит 1000 рублей штрафа.