Происшествия

2026, 07 апреля 10:38
Жителю Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска обнаружили в социальной сети фотографию с нарушением Правил дорожного движения водителем иномарки GWM TANK. Стражи порядка выяснили, что машина принадлежит 62-летнему жителю областного центра. 

Инспекторы составили на водителя административные материалы за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками и с тонировкой стекол, не соответствующей требованиям технического регламента. Нарушителю грозит 1000 рублей штрафа.

