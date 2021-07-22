Жителю Брянского района грозит 15 лет за убийство матери

Трагедия произошла в деревне Титовке.

31-летний житель деревни Титовки Брянского района оказался на скамье подсудимых за убийство матери.

Как сообщает региональная прокуратура, днем 7 февраля в прихожей дома по улице Школьной житель Титовки поссорился с матерью. Сначала он попытался задушить ее, повалив на пол, а затем не менее трех раз ударил в шею. Женщина погибла на месте.

Ее сыну грозит до 15 лет заключения.