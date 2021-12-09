Жителю Стародуба вернули похищенный телефон

Подозреваемый в краже техники знакомый потерпевшего задержан стражами порядка.

С заявлением в полицию обратился 31-летний житель города Стародуб. Из его квартиры пропал мобильный телефон.

Полицейские выяснили, что накануне у потерпевшего дома был его знакомый. 37-летний местный житель ранее уже был судим. Он и забрал оставленную без присмотра технику.

Продать телефон мужчина не успел. Полицейские изъяли гаджет и вернули владельцу. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».