10 путёвок в Брянскую область получили посетители ВДНХ
10 путёвок в Брянскую область получили посетители выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
На стенде Брянской области на Международной выставке-форуме «Россия» прошёл розыгрыш 10 туристических путевок. Посетители ВДНХ поучаствовали в викторине «Открывая Брянский край». 38 семей отвечали на вопросы о достопримечательностях региона. Участники, у которых правильных ответов было больше, получили сертификат на путешествие в Брянскую области. Они смогут посетить мемориальные комплексы «Партизанская поляна» и «Хацунь», мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» и музей хрусталя в Дятьково.
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