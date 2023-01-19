11 дворов планирую благоустроить в Брянске

В этом году в областном центре планируют благоустроить 11 дворовых территорий. Об этом сообщил первый заместитель главы Станислав Кошарный.

В Брянске на реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году выделили 147 миллионов рублей. На эти деньги можно благоустроить дворовые территории и общественные пространства. В списке претендентов уже насчитывается более 200 дворов.

«По предварительным подсчётам, на выделенные средства мы сможем отремонтировать первые 11 дворов, которые находятся в адресном перечне дворовых территорий, утвержденном на 2023 год в соответствии с ранжированнием, и 1 общественную территорию. Однако количество дворов может увеличиться после проведения экспертизы проектов, а также после проведения торгов», — подчеркнул Станислав Кошарный.

Окончательный список дворов будет утверждён после экспертизы проектно-сметной документации. Напомним, в программу также вошёл сквер имени А.С. Пушкина в Володарском районе.