Брянский губернатор поздравил учёных

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил учёных региона с профессиональным праздником.

В Хрустальном зале правительства региона прошло торжественное мероприятие в честь Дня российской науки.

«Брянская научная школа хорошо известна в России и за ее пределами. Наших ученых отличает высокий уровень научно-исследовательской базы и подготовки кадров. В каждом из брянских вузов доктора и кандидаты наук передают свой уникальный опыт студентам. Работают лаборатории, реализуются совместные проекты с брянскими предприятиями, российскими промышленными и аграрными холдингами. Разработки наших ученых успешно внедряются по всей стране, а выпускники трудятся в крупнейших корпорациях и ведущих научно-исследовательских институтах, развивая самые перспективные проекты в различных отраслях», – подчеркнула губернатор Брянской области Александр Богомаз.

15 представителей научной отрасли региона получили почетные грамоты и благодарности от главы области, спикера регионального парламента и

главного федерального инспектора.