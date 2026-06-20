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118 БПЛА сбили военные над Брянщиной за сутки

2026, 20 июня 11:03
118 БПЛА сбили военные над Брянщиной за сутки
Источник фото

118 беспилотников сбили военные над Брянщиной за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

В минувшие сутки Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 118 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС – Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии сбили все цели.

На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

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