118 беспилотников сбили военные над Брянщиной за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.
В минувшие сутки Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 118 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС – Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии сбили все цели.
На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.