12 пьяных водителей поймали на дорогах Брянщины

С 14 до 20 декабря в Брянске произошло три аварии, в которых пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ОГИБДД России по г. Брянск.

Также в ведомстве уточнили, что в 81 аварии пострадал транспорт.

За неделю к административной ответственности привлекли 1178 человек. 12 водителей поймали с признаками опьянения, 129 водителей не пропустили пешеходов на дорогах, 47 водителей проехали на красны, 10 водителей выехали на встречку, восемь водителей сели за руль без прав, 54 водителя превысили допустимый уровень тонировки.

Кроме того, гаишники наказали 45 водителей автобусов, 51 таксиста и трех велосипедистов.

Напомним, иномарка перевернулась в кювете в Севском районе.