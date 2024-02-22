Брянские инспекторы составили протокол на водителя после публикации в Сети

Брянские инспекторы составили протокол на припарковавшегося машину на тротуаре водителя после публикации в соцсетях. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД города Брянска отреагировали на публикацию в интернет. В социальной сети очевидец разместил пост. Он запечатлел на фото, как водитель припарковал свой Suzuki на тротуаре.

Информацию стражи порядка проверили. Они выяснили, что 16 февраля 2024 года владелец иномарки действительно припарковался на пешеходной дорожке в районе дома № 1 корпус № 3 по ул. Бежицкой.

На правонарушителя инспекторы составили административный материал. Ему грозит штраф.