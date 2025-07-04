13 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной в пятницу. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Днём в пятницу, 4 июля, над Брянской областью работали подразделениям противовоздушной обороны. Военнослужащие Министерства обороны России обнаружили 13 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. ВСех нарушителей уничтожила система ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.