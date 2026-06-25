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138 БпЛА сбили военные за сутки над Брянской областью

2026, 25 июня 09:52
138 БпЛА сбили военные за сутки над Брянской областью
Источник фото

138 БпЛА сбили военные за сутки над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки Брянская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. В небе над регионом военнослужащие обнаружили 138 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии.

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