Пять мигрантов депортируют из РФ с территории Брянской области

2026, 19 июня 09:40

Пять мигрантов депортируют из РФ с территории Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции Брянской области в подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал». 10 дней правоохранители выявили нарушения законодательства в сфере миграции.

Стражи порядка провели свыше 550 проверок и выявили 147 административных правонарушений. 57 мигрантов нарушили правил выезда, въезда и режима пребывания. Ещё 48 нарушений допустили принимающие в своих жилых помещениях иностранцев стороны. Восемь мигрантов не соблюдали порядок осуществления трудовой деятельности. Остальные правонарушения связаны с привлечением к трудовой деятельности, иммиграционными правилами, сроками обращения за выдачей патентов.

Правоохранители приняли девять решений об административном выдворении иностранцев за пределы РФ и 10 – о неразрешении въезда в Россию. Ещё пять мигрантов депортируют.