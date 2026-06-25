Пять брянских выпускников набрали по 200 баллов на ЕГЭ

2026, 25 июня 09:06

Пять брянских выпускников набрали по 200 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Стали известны результаты основного периода Единого государственного экзамена по физике и обществознанию. Максимальный результат по этим предметам набрали 23 выпускника в Брянской области. А по 100 баллов во второй раз получили ещё пять одиннадцатиклассников.

Иван Чупин из Брянского городского лицея № 2 им. М.В. Ломоносова стал лучшим в профильной математике и физике. Историю и обществознание на 100 баллов сдали ученица лицея №1 города Жуковки Валерия Бруева и выпускница школы № 8 города Брянска Татьяна Пронина. А одиннадцатиклассница Брянского городского лицея № 1 имени А.С. Пушкина Софья Устинова набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию.

Ранее Софья Волкова из Брянской гимназии № 6 дважды получила высший балл по литературе и русскому языку.