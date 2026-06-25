Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

Пять брянских выпускников набрали по 200 баллов на ЕГЭ

2026, 25 июня 09:06
Пять брянских выпускников набрали по 200 баллов на ЕГЭ
Источник фото

Пять брянских выпускников набрали по 200 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

 

Стали известны результаты основного периода Единого государственного экзамена по физике и обществознанию. Максимальный результат по этим предметам набрали 23 выпускника в Брянской области. А по 100 баллов во второй раз получили ещё пять одиннадцатиклассников.

Иван Чупин из Брянского городского лицея № 2 им. М.В. Ломоносова стал лучшим в профильной математике и физике. Историю и обществознание на 100 баллов сдали ученица лицея №1 города Жуковки Валерия Бруева и выпускница школы № 8 города Брянска Татьяна Пронина. А одиннадцатиклассница Брянского городского лицея № 1 имени А.С. Пушкина Софья Устинова набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию.

Ранее Софья Волкова из Брянской гимназии № 6 дважды получила высший балл по литературе и русскому языку.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянец получил условное наказание за мошенничество при получении гранта
25 июня 13:48
Брянец получил условное наказание за мошенничество при получении гранта
«Выручаем вместе»: как поход в магазин превращается в реальную помощь
25 июня 11:41
«Выручаем вместе»: как поход в магазин превращается в реальную помощь
Заброшенные участки превращаются в свалки: Росреестр рассказал о правилах землепользования в Брянске
25 июня 11:36
Заброшенные участки превращаются в свалки: Росреестр рассказал о правилах землепользования в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15623) брянск (7012) ДТП (2787) ГИБДД (2352) прокуратура (2128) уголовное дело (2074) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1095)