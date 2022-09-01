15 брянских школ будут работать дистанционно

В шести приграничных муниципальных образований в школах введено дистанционное обучение. Об этом рассказал губернатор Брянской области в своих соцсетях.

«Очень важно, чтобы этот праздник навсегда запомнился всем, кто впервые переступит порог школы. Но еще более важно – обеспечить безопасность учащихся и работников образовательных учреждений, расположенных в приграничных населенных пунктах», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона рассказал, что на внеочередном заседании антитеррористической комиссии приняли решение не начинать очное обучение с 1 сентября в 15 школах 6 муниципальных образований. Дети будут посещать уроки дистанционно.

Список школ:

— Климовский район:

Новоропская СОШ;

Брахловский филиал МБОУ Новоропской СОШ;

Новоюрковичская СОШ;

Каменскохуторская СОШ;

Кирилловская ООШ;

Хороменская ООШ.

— Погарский район:

Сопычевская СОШ;

Витемлянская СОШ.

— Севский район:

Лемешовская ООШ;

Хинельская СОШ;

Подывотская СОШ.

— Стародубский муниципальный округ:

Азаровская СОШ.

— Суземский район:

Новопогощенская СОШ;

Зерновская ООШ.

— Трубчевский район:

Белоберезковская СОШ № 1.