15 брянских школ отремонтируют в этом году

15 школ отремонтируют в этом году в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

На еженедельном совещании губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудил с заместителями ремонт и строительство социальных объектов. Так, в этом году в Брянске сдадут две школы на 1225 мест каждая — две в старом аэропорту и на улице Флотской в областном центре. Кроме того, после капремонта откроется школа № 13 в Брянске и пристройку на 500 мест в Сураже.

«Капитально ремонтируем 15 школ — семь переходящих объектов и восемь новых, закупочные процедуры по ним должны завершиться до конца месяца», — уточнил Александр Богомаз.

Также в этом году стартует строительство двух детских садов по проекту комплексного развития территорий в посёлке Свень Брянского района на 120 мест и по улице Бурова на 340 мест.