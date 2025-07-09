16 беспилотников уничтожили военные над Брянщиной ночью
16 беспилотников уничтожили военные над Брянщиной ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась массированной атаке беспилотников. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом 16 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожили подразделения противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», – подчеркнул Александр Богомаз.
Читайте также
Новости регионов
В родном селе
В небольших городах и деревнях Смоленщины возводятся жилые многоэтажные дома и появляются площадки для отдыха. Создавать более комфортные условия для жизни в сельской местности помогает федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется при поддержке Минсельхоза России. Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, в 2024 году были реализованы проекты в 15
Первая работа
В Смоленской области поддерживают ребят, которые делают первые шаги во взрослую жизнь, – подростки 14 – 18 лет могут стать участниками областной программы временного трудоустройства. (Занятость организуется при поддержке Минтруда). Для школьников это возможность не только заработать, но и приобрести трудовые навыки. «На временные работы уже трудоустроено около 1830 школьников, большинство – в образовательных учреждениях.
Таланту – большая дорога!
В детской школе искусств Хиславичского округа завершили капремонт. Проект был реализован в рамках масштабной работы по улучшению условий для творческого развития ребят, посещающих школы и учреждения допобразования региона. В ДШИ заменили инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери. При этом сохранили исторический облик здания – обновили фасад, восстановили лепнину и установили подсветку, чтобы подчеркнуть архитектурную особенность
Вот оно какое, целевое
Какие меры п оддержки предоставляют таким студентам в регионе? У абитуриентов начался ответственный период – поступление в вузы и колледжи. Именно сейчас ребята делают один из важных шагов в жизни – выбирают профессиональный путь. Для многих он будет связан с родной Смоленщиной. Правительство региона развивает программу целевого обучения, предоставляя молодым людям возможности для успешного старта
Первая работа
Учреждения здравоохранения региона пополнились молодыми профессионалами – ещё 20 человек трудоустроены в медицинских организациях – все они завершили целевое обучение в 2024 году. Каждому из специалистов перечислена единовременная выплата в рамках региональных мер поддержки «Ежегодно 100 тысяч рублей получают фельдшеры и медсёстры со средним медицинским образованием, работающие на станциях «Скорой медицинской помощи», 200 тысяч рублей
Для активных и инициативных
В регионе появится больше возможностей для развития и раскрытия потенциала молодёжи – Смоленщина получит почти 127 млн рублей из федерального бюджета на создание молодёжного центра «Витамин» в Вязьме и молодёжного пространства «Энергия» в Гагарине в 2026 году. Об этом стало известно по результатам конкурса «Регион для молодых», вошедшего в нацпроект «Молодёжь и дети». Хорошей новостью