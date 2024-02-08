16 учёных Брянщины получили награды в День российской науки

16 учёных Брянской области получили награды в День российской науки за вклад в развитие отрасли. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В Хрустальном зале Правительства Брянской области прошло мероприятие в честь Дня российской науки. Награды за весомый вклад в развитие научно-исследовательской деятельности получили представители научного сообщества.

«Брянский государственный технический университет под руководством доктора технических наук Олега Николаевича Федонина наладил производство образцов продукции для оборонно-промышленного комплекса, разработки научно-исследовательской лаборатории востребованы крупными корпорациями. Брянский государственный университет имени академика Петровского, возглавляемый доктором филологических наук Андреем Викторовичем Антюховым, проводит работы поискового и прикладного характера для экономики региона. В Брянском государственном инженерно-технологическом университете под руководством кандидата сельскохозяйственных наук Валерия Алексеевича Егорушкина готовят специалистов для лесного хозяйства и строительства, внедряя цифровые, интеллектуальные технологии, обучая работе с новыми материалами в тесном взаимодействии с предприятиями реального сектора экономики», – рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Почётные грамоты губернатора и Брянской областной Думы, а также Благодарственные письма главного федерального инспектора получили 16 научных деятелей.