17 беспилотников сбила система ПВО на Брянщиной накануне

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Накануне вечером военнослужащие Министерства обороны России за пару часов отразили несколько атак ВСУ на Брянскую область. Над регионов обнаружили 17 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила все воздушные цели.

Деловые связи Смоленщина наращивает экспорт. За первое полугодие 2024 года объём поставок увеличился более чем на 4% и составил почти $610 млн. Основными внешними рынками наших предприятий стали Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, Турция, Алжир, Узбекистан и Индия. Причём экспорт в Казахстан и в Китай вырос вдвое, а поставки в Индию – почти в 100 раз (правда, изначально

Под крылом самолёта Сотрудничество региона с корпорацией «Тактическое и ракетное вооружение» по развитию производства гражданской продукции стало темой обсуждения на заседании Совета директоров КТРВ, которое прошло с участием его генерального директора Бориса Обносова и губернатора Василия Анохина. Напомним, что частью корпорации является Смоленский авиационный завод. В настоящее время правительство региона оказывает предприятию содействие в запуске проекта по производству

Жильём обеспечим Для привлечения кадров на периферию и поддержки уже работающих специалистов в регионе возводят жильё. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» стартовало строительство многоквартирных и частных домов в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском районах. По словам губернатора Василия Анохина, планируется ввести 5 тысяч кв. м жилья. Это почти в 5 раз больше, чем за предыдущие 3