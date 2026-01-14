1760 тонн снега вывезли самосвалы с улиц Брянска за ночь

1760 тонн снега вывезли самосвалы с улиц Брянска за ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Коммунальные службы продолжают расчищать улицы Брянска. Ночью самосвалы убрали и вывезли с дорог 1760 тонн снега. На проезжую часть высыпали более 70 кубометров песко-соляной смеси для борьбы с гололёдом.

С утра в Брянске работают 22 КДМ, 23 самосвала, 12 погрузчиков, 15 тракторов и семь грейдеров. Вручную остановки общественного транспорта и пешеходные переходы убирают 68 человек. Дорожники планируют расширить проезжую часть, убрав сугробы у бордюров.