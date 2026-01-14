Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

1760 тонн снега вывезли самосвалы с улиц Брянска за ночь

2026, 14 января 15:25
1760 тонн снега вывезли самосвалы с улиц Брянска за ночь
Источник фото

1760 тонн снега вывезли самосвалы с улиц Брянска за ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

Коммунальные службы продолжают расчищать улицы Брянска. Ночью самосвалы убрали и вывезли с дорог 1760 тонн снега. На проезжую часть высыпали более 70 кубометров песко-соляной смеси для борьбы с гололёдом.

С утра в Брянске работают 22 КДМ, 23 самосвала, 12 погрузчиков, 15 тракторов и семь грейдеров. Вручную остановки общественного транспорта и пешеходные переходы убирают 68 человек. Дорожники планируют расширить проезжую часть, убрав сугробы у бордюров.

Метки: , ,

Читайте также

В пристройке к школе искусств №10 в Брянске начались занятия
14 января 14:30
В пристройке к школе искусств №10 в Брянске начались занятия
Улицу Кирпичную в Большом Полпино отремонтировали в прошлом году
13 января 17:04
Улицу Кирпичную в Большом Полпино отремонтировали в прошлом году
За сосульки и сугробы в Брянске 47 управляющих компаний получили предостережения
13 января 16:47
За сосульки и сугробы в Брянске 47 управляющих компаний получили предостережения

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13864) брянск (6733) ДТП (2657) ГИБДД (2177) прокуратура (2002) уголовное дело (1950) Александр Богомаз (1781) суд (1778) авария (1625) мчс (1453) коронавирус (1272) умвд (1010)