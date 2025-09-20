18 беспилотников сбила система ПВО над Брянской областью
18 беспилотников сбила система ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную массированную атаку ВСУ. На Брянскую область за ночь напали 18 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожили подразделения противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — подчеркнул Александр Богомаз.
Читайте также
Новости регионов
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного