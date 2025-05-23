19 беспилотников уничтожили над Брянской областью накануне
19 беспилотников сбили военные над Брянской областью накануне вечером. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Вечером 22 мая Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны России обнаружили над регионом 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил Александр Богомаз.
Читайте также
Новости регионов
Новое производство
В индустриальном парке «Феникс» – новый резидент – смоленская компания «Саула», которая уже приступила к строительству современного производственного комплекса. «На этой площадке будет налажен выпуск средств радиационной защиты: специальных строительных материалов и оборудования для рентген-кабинетов в больницах, фармацевтических организациях, научных институтах, на предприятиях атомной промышленности и других сфер», – рассказал подробнее о проекте губернатор Василий
С повышением! Как поддерживают молодые кадры в регионе?
Будущее любого региона — это молодёжь. Именно она завтра придёт работать на предприятия, в школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта… Сегодня на Смоленщине делаются определённые шаги для того, чтобы молодым людям и девушкам было интересно и комфортно учиться у себя в регионе, и именно здесь они хотели бы строить карьеру
Без образовательного ценза
Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» оказалась довольно востребованной. Среди участников и ветеранов СВО оказалось много желающих реализовать себя в гражданской жизни, однако, как выяснилось, не у всех претендентов на участие в программе есть высшее образование (а это одно из требований проекта). В Правительстве региона прислушались к мнению защитников и решили открыть новый трек образовательной программы.