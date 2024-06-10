19 брянских выпускников получили высший результат на ЕГЭ

19 брянских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Первые результаты ЕГЭ стали известны в Брянской области. Так, химию сдавали 702 выпускника. Из них 100 баллов получили 16 человек.

Литература сдавали 266 человек. 30 участников получили от 80 до 99 баллов, а трое – максимальный балл.

Географи сдали 76 брянских выпускников. 100-бальников среди них нет.