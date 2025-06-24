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19 многоэтажек отремонтировали брянские строители в луганской Брянке

2025, 24 июня 08:46 Лента новостей
19 многоэтажек отремонтировали брянские строители в луганской Брянке
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19 многоэтажек и два водопровода отремонтировали брянские строители в луганской Брянке. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Строители Брянской области продолжают восстанавливать подшефный город Брянке Луганской Народной Республики. В этом году в план работ вошли 37 объектов. На ремонт и строительство выделили более 651 млн рублей. 19 многоквартирных домов и два водопровода рабочие уже привели в порядок. На десяти объектах ремонт продолжается. 

«В план работ до 2030 года включено 163 объекта ремонтно-восстановительных работ. Продолжится оказание гуманитарной помощи с поставкой материалов и оборудования для ремонта жилых домов, социальных объектов, оборудования для прохождения отопительного периода, техники, учебников, пособий для детей, учителей», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

За три года в Брянку из Брянской области направили 1,6 млрд рублей.  Специалисты привели в порядок 137 объектов: 13 инженерных сетей, 34 школы и детских сад, восемь больниц и поликлиник, 81 жилой дом и помещение МФЦ.

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