20 домов сгорели в брянском селе при атаке дронов

20 домов сгорели в брянском селе Хоромное при атаке дронов накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

15 апреля дроны-камикадзе атаковали село Хоромное Климовского района. При нападении сгорели 20 жилых домов.

Всего за минувший день произошло 53 атаки ВСУ на Брянскую область. При сбросе взрывных устройств в посёлках Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье и Зерново также повреждены дома жителей.

«Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье!» — подчеркнул глава региона Александр Богомаз.