21 брянец умер от коронавируса за прошедшие сутки

Для семьи. Смоленские семьи с детьми могут взять ипотеку по льготной ставке В Смоленской области семьи с детьми могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке до 6%. Разницу между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство. На ставку до 6% могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребёнок или последующие дети; семьи, в которых воспитывается

Детский бюджет. На какую помощь могут рассчитывать Смоленские семьи с детьми? Поддержка маленьких жителей области и их родителей — одно из приоритетных направлений сейчас на Смоленщине. Мерами такой социальной помощи пользуются более 50 тысяч семей — треть от их общего количества. Предоставляют у нас всего 23 вида различных выплат. И так называемый «детский бюджет» в этом году составил 6,4 миллиарда рублей. Напомним, с 2019 года на

Фронтовая закалка против COVID Пандемия коронавируса продолжает формировать новостную повестку дня. К сожалению, COVID-19 не щадит никого: ни старых, ни малых. Специалисты подчёркивают: в группе риска — пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и невакцинированные. Впрочем, есть немало историй болезни и со счастливым концом. 98-летняя смоленская пенсионерка Мария Трофимовна смогла побороть опасный вирус и вернуться домой после лечения в

Нелёгкая доля Как в регионе решают проблему обманутых дольщиков. Квартирный вопрос был и остаётся приоритетным для многих смолян. К сожалению, некоторые из них в попытках найти его решение столкнулись с недобросовестными застройщиками. И, отдав компаниям накопленные сбережения или заёмные средства, так и не смогли въехать в своё оплаченное жилье. Сегодня в регионе работают 27 организаций-застройщиков, которые ведут

На лоне природы Вопрос, где пройти реабилитацию после перенесённой новой коронавирусной инфекции, волнует многих. Ведь, несмотря на снижение суточного прироста заболеваемости COVID-19, статистика ежедневно пополняется данными о новых случаях. А люди, переболев коронавирусом, вынуждены бороться уже с последствиями опасной инфекции. Восстановить своё здоровье и силы после болезни, в том числе и за счёт государственного финансирования, теперь можно и