22 беспилотника сбили военные над Брянщиной
22 беспилотника сбили военные над Брянщиной за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В ночь с пятницы на субботу военнослужащие министерства обороны РФ пресекли более 20 атак на Брянскую область. Над регионом заметили 22 беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей над Выгоничским, Трубчевского, Карачевским, Брасовским и Брянским районами.
«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников, пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — подчеркнул Александр Богомаз.
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