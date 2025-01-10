23 дома для сотрудников комбината возвели в Журиничах по инвестпроекту. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В брянском селе Журиничи реализуется инвестиционный проект по развитию территории. Там строят 66 частных домов для работников тепличного комбината. Деньги на это выделили из федерального и областного бюджета, а также само предприятие.

Помощник Президента Российской Федерации Николай Патрушев и вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Патрушев вместе с губернатором региона Александром Богомазом посетили стройку.

«Фундаменты готовы все, 23 уже возведено, каждый площадью 72 квадрата, есть второй этаж, в котором тоже можно оборудовать комнату, в домах будет все необходимое для жизни, а при желании можно вести и приусадебное хозяйство на участке 20 соток. Уже к весне строители выйдут на отделку, летом дома будут полностью готовы и останется завершить благоустройство», — уточнил глава области.