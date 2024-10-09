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24 беспилотника уничтожили над Брянщиной ночью

2024, 09 октября 09:24 Лента новостей
24 беспилотника уничтожили над Брянщиной ночью
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24 беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли массированную атаку ВСУ на Брянскую область. 24 беспилотных летательных аппарата самолётного типа нарушили границу региона. Все воздушные цели уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил Александр Богомаз.

 

 

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