27 беспилотников уничтожили подразделения ПВО над Брянщиной вечером и ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 9 сентября и до утра 10 сентября Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом 27 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили всех нарушителей.

Люди не пострадали. Разрушений также нет.