30 беспилотников уничтожили ночью военные на Брянщиной
30 беспилотников уничтожили ночью военнослужащие на Брянщиной. Об этом в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Очередную массированную атаку ВСУ на Брянскую область пресекли военнослужащие Министерства обороны России. Минувшей ночью над регионом обнаружили 30 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила всех нарушителей.
Люди не пострадали, разрушений также нет.
«Благодарю все подразделения, выполняющие задачи по защите нашей Брянской области и всей России!» – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
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