33 беспилотника уничтожила система ПВО за ночь над Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью ВСУ провели массированную атаку на Брянскую область. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом 33 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 26 – реактивного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» – уточнил губернатор Александр Богомаз.