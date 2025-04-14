33 беспилотника уничтожила система ПВО за ночь над Брянской области
33 беспилотника уничтожила система ПВО за ночь над Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью ВСУ провели массированную атаку на Брянскую область. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом 33 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 26 – реактивного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.
«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» – уточнил губернатор Александр Богомаз.
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