33 миллиона рублей потратили на проезд брянских многодетных семей

Льготой пользуются 13 119 жителей.

В прошлом году 33 миллиона рублей из областного бюджета потратили на проезд брянских многодетных семей. Об этом сообщили в сообществе «Брянский автобус» со ссылкой на региональный профильный департамент.

Льготой пользуются 13119 человек. Ещё 18 тысяч детей из многодетных семей ездят в учебные заведения на пригородных автобусах. Деньги за проезд им также возмещают.