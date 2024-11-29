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Брянские депутаты приняли проект бюджета на три года

2024, 29 ноября 13:41 Экономика
Брянские депутаты приняли проект бюджета на три года
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Брянские депутаты в первом чтении приняли проект бюджета на три года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

 

 

Очередное заседание прошло в Брянской областной Думы. Там депутаты приняли в первом чтении проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

«Самое главное — несмотря ни на что, работает экономика, наша область развивается по всем направлениям. Благодаря грамотной бюджетной политике мы продолжим в полной мере оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, строить объекты образования, здравоохранения, спорта, выполнять все социальные обязательства», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

В будущем году прогнозируемые доходы достигнут 83,6 млрд рублей. При этом собственные доходные источники вырастут на 8,2 млрд рублей. Расходы на социальный блок составят 65% от всей суммы — 55 млрд рублей.

«Доходы и расходы бюджета будут скорректированы с учетом распределения дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета при подготовке проекта бюджета ко второму чтению», — уточнил глава региона.

 

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